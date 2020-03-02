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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 10:27
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    • 02.03.2020 10:45
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    ayı geldi çattı! Emekliye kaç TL ödenecek?

    ayı geldi milyonlarca emekli için araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. lar, 1 Mart 2017’de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Ancak bazı bankalar, bazı şartları karşılayan emeklilere daha yüksek promosyon ödüyor. Herhangi bir bankacılık ürünü kullanmak ya da yanında başka emekli getirmek gibi şeyler isteniyor.

    Mart ayı geldi çattı! Emekliye kaç TL promosyon ödenecek?

    Bankaların 1 Mart 2017'de başlattığı promosyon uygulamasında 3 yıl bitti. Emekliler bugünden itibaren ikinci promosyona hak kazanırken gözler bankaların yapacağı duyuruda. 3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. İkinci promosyonda 'taban'ın ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında devam eden görüşmeler sonrası netleşecek. Taahhüt süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

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