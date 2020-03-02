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    • 15.03.2020 15:31
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    2020 yılı 4D'li taşeron işçi maaş oranları ne yapıldı?

    4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak olan oranlarına ilişkin bazı rakamlar konuşulmaya başlandı. 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. İşçiler tarafından açılan davalar neticesinde yüzdelik fark konusunda emsal kararlar verildi.

    2020 yılı 4D'li taşeron işçi maaş zam oranları ne kadar oldu?

    Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına 2020 yılı içerisinde önemli bir düzenleme yapılacak. 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. 2020 yılının Haziran ayında hükümet ile masaya oturacak taşeron işçiler tayin hakkı, yüzdelik dilim ve zam oranı hakkında masadan mutlu olarak ayrılmayı istiyor. Bu bağlamda ele alınacak bu konuları ve muhtemel zam oranları takvim.com.tr'de

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