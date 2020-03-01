Emekli ve emekliye ayrılacak olanlara güzel haberler geliyor. Bu bağlamda emekliler çift maaş mı alacak? Soruları sorulmaya başlandı.

Türkiye'nin önemli gündemlerinden olan emekliler için yeni bir sistemin üzerinde çalışılıyor. Yeni sisteme göre emeklilere çift maaş ve çift emeklilik geliyor. Milyonlarca çalışan ve emekliye ayrılacak vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığının emeklilik sitemi değişecek açıklamaları sonrası merakla beklemeye başladı. 2020 yılında emeklilik sistemi ile ilgili reform bir çalışma yapılacak. Yeni sistemde ne gibi değişiklikler bekliyor. İşte SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar için sistemin detayları

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