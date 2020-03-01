Mart ayına girdiğimiz şu günlerde 13 milyondan fazla emekli ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon oranlarını merak ediyor. Bu anlamda resmi açıklama yapıldı. Bankalar promosyon yarışına girdi ve bu durum emeklilere yaradı. Promosyon görüşmelerinde bu miktarın 2100 TL 'ye kadar çıkacağı bildirildi. İşte ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti detayları takvim.com.tr'de

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