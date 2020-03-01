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    • 08.03.2020 11:51
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    , SSK ve Bağkur'lulara 4100 TL ödeme müjdesi sevindirdi

    Emeklilerin u ve bayram ikramiyeleri hakkında açıklama geldi. Açıklamada promosyonda son rakamın 2100 TL 'ye kadar geldiği bildirildi. tarafından yapılan açıklamada ile promosyon pazarlığı için masaya oturulacağına yer verildi. 2020 yılının 3 ödemesinden biri olacak promosyon ödemelerinde bankaların promosyon miktarlarını yükselteceği bildirildi.

    SGK, SSK ve Bağkur'lulara 4100 TL ödeme müjdesi

    Mart ayına girdiğimiz şu günlerde 13 milyondan fazla emekli ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon oranlarını merak ediyor. Bu anlamda resmi açıklama yapıldı. Bankalar promosyon yarışına girdi ve bu durum emeklilere yaradı. Promosyon görüşmelerinde bu miktarın 2100 TL 'ye kadar çıkacağı bildirildi. İşte ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti detayları takvim.com.tr'de

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