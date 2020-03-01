Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Altın doları geçecek mi?

Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir elementtir.

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