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    • 08.03.2020 11:21
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    Yıllar önce böyle uyarmıştı! nda korkutan tahmin!

    Dünyaca ünlü zenginler ve küresel yatırımcılar ekonomik belirsizlik sebebiyle tonlarca altın almaya başladı. Artan talep yüzünden altın ihtiyacı karşılanamıyor. Yatırımcı fiziksel altın almaya başladı.Ekonomistler ndaki yükselişin artacağını belirtiyor.

    Altın fiyatlarında korkutan tahmin! Yıllar önce böyle uyarmıştı!

    Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler ve son dakika haberleri yatırımcılar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları sonrasında altın fiyatları da yükselmişti. Aracı kurum ve bankalar müşterilerine portföylerinde altın ağırlıklı olmasını istiyor. Özellikle sepet portföy yapan yatırımcılara altın payının yüzde 25-35 arasında çoğaltılması tavsiyesinde bulunuyor.

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    Haberler Ekonomi Yıllar önce böyle uyarmıştı! Altın fiyatlarında korkutan tahmin!
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