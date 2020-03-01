Altın fiyatları son dakika... Çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda araştırmalar gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik altın üzerine yoğunlaşmış oldu. Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

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