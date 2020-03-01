Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler dünyada yakından takip ediliyor. Altın fiyatları düşüyor gibi görünse de aslında uzmanlar bu konu hakkında vatandaşları uyarıyor. Bu bağlamda İran ve ABD arasındaki gerginlik azaldıkça altın fiyatları yedi yılda ilk kez 1.600 doların üzerine çıktıktan sonra çarşamba günü geri düştü. Yine de, emtia dünyanın en iyi performans gösteren varlıklarından biri oldu. Yahoo Finance'ın haberine göre altının yükselişi yeni başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 535 lira, Cumhuriyet altını da 2.202 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ