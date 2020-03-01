2020 yılı Mart ayına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar vergi affı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda vergi borcu olanlar devletten vergi affı çıkartılmasını bekliyor. 6736, 7020 ve 7143 Yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yeni düzenlemeyle beraber Tebliğe göre, indirimden yararlanmak için, mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin, dava konusu edilen vergi ya da ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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