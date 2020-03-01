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    • Ekonomi
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    • 02.03.2020 09:25
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    Gözler orada! 100 bin liralık cezanın 40 bin lirası silinecek! ve çıktı mı?

    Vergi affı çıkacak mı? Sorusu binlerce vergi borcu olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6736, 7020 ve hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Detaylar takvim.com.tr'de. Geçtiğimiz dönemde torba yasayla yapılan düzenlemeyle, vergi sisteminde, "kanun yolundan vazgeçme" getirilmişti. Buna göre, vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, kanun yolundan vazgeçmesi hâlinde vergi veya cezalar indirimli olarak belirlenmişti.

    100 bin liralık cezanın 40 bin lirası silinecek!

    2020 yılı Mart ayına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar vergi affı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda vergi borcu olanlar devletten vergi affı çıkartılmasını bekliyor. 6736, 7020 ve 7143 Yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yeni düzenlemeyle beraber Tebliğe göre, indirimden yararlanmak için, mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin, dava konusu edilen vergi ya da ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Gözler orada! 100 bin liralık cezanın 40 bin lirası silinecek! 2020 yılı vergi affı ve yapılandırma çıktı mı?
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