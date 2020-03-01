Hiç yaşanmadı! 2020 yılı dolar ve enflasyon tahmini ise...

2020 yılında özellikle altın fiyatları rekor kırıyor. İdlib'te yaşanan gelişmeler corona virüsü ve diğer haberler altın ve doların ateşini yükseltiyor.

Bu anlamda dolar ve enflasyon tahminleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Bu anlamda çeyrek ve gram altında rekor: Yıl sonu dolar tahmini açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklama yapıldı.

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