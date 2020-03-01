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    • 08.03.2020 11:07
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    Hiç yaşanmadı! 2020 yılı dolar ve ise...

    Gram ve fiyatları rekor kırdı! 2020 yılı dolar ve açıklandı. Merkez sı'nın yılsonu dolar ve tahminini yayımladığı dakikalarda gram ve çeyrek altın rekor kırdı. 2020 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,8 olasılıkla yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 41,3 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 18,6 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 10,1 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Hiç yaşanmadı! 2020 yılı dolar ve enflasyon tahmini ise...

    2020 yılında özellikle altın fiyatları rekor kırıyor. İdlib'te yaşanan gelişmeler corona virüsü ve diğer haberler altın ve doların ateşini yükseltiyor.
    Bu anlamda dolar ve enflasyon tahminleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Bu anlamda çeyrek ve gram altında rekor: Yıl sonu dolar tahmini açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklama yapıldı.

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