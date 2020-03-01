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    • Ekonomi
    • 01.03.2020 09:51
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    • 01.03.2020 09:53
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    işlemlerinde yeni dönem bugün başladı! ve ücretleri ne kadar?

    Bankaların aldıkları fahiş ücret ve komisyonlar, yapılan düzenleme ile birlikte sınırlandırıldı. Buna göre internetten ve mobilden para göndermenin maliyeti 2 liraya kadar düşerken, uygulama bugünden itibaren resmen başladı.

    Bankacılıkta yeni dönem! Resmen başladı

    Bankaların fahiş ücret ve komisyon oranlarını sınırlandıran değişiklikler bugün yürürlüğe giriyor. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indiriliyor. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürülüyor. Bireysel müşteriler ve ticari şirketler bundan böyle yapacakları işlemlerde bankalara daha az para ödeyecek.

    AÇILIŞ ÜCRETİ KALKTI
    Bankalar müşterilerine yeni EFT, havale ücretleriyle ilgili bilgilendirmeleri göndermeye başladı. Buna göre, daha önce bankaların en az 6 TL olarak kestiği mobil ve internet EFT ücreti 1 TL'ye iniyor. EFT ücreti, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL (eskisi 17 TL), şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL (eskisi 67 TL) olacak. İşlem tutarı 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olan işlemlerde ise bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirlendi. Bireysel müşterilerden kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda iki adede kadar kart yenileme ücreti kaldırılıyor. Bir yılda ikiden fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyeti alınacak.

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