Bankalara fren! Vatandaşın ödediği fahiş ücret ve komisyonlara ‘dur’ denildi

yönetimi bankaların faiz düştükçe kârını artırmak için ücret ve komisyonlara yüklenmesinin önüne geçecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Merkez Bankası, işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden2014'te 20'ye indirilen ücret ve komisyonlar hem 16'ya düşürüldü hem de tüketiciden tahsil edilen paraya üst sınır getirildi. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı da 2 bin 400'den. Fahiş EFT ve havale ücretleri düşürüldü. Belirlenen ücret ve komisyonların. Bankaların yapılacak artışları, uygulamaya geçirmeden 30 gün önce tüketicilere yazılı olarak bildirmeleri ve tüketiciden alacakları ekstra işlem ücretleri içinzorunluluğu getirildi. Düzenlemeler 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.● EFT ücretleri her kalemde 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında indirildi.● HAVALE ücretleri yeni düzenlenen EFT ücretlerinin yarısına düşürüldü.● ALINABİLECEK ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2400'ten 51'e düşürüldü.● HESAP işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı.● TİCARİ kredilerde halen yüzde 2-6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü.● KREDİ kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu yüzde 1 ile sınırlandırıldı.● HALİHAZIRDA kredi tahsis ücreti kapsamında alınan ve yüzde 1'e varan kalemler sadeleştirilerek tek başlık altında tahsis edilen kredinin onbinde 25'i ile sınırlandırıldı.● MEVCUTTA yüzde 2'lere kadar ulaşan kredi kullanım ücreti en fazla yüzde 1 olarak sınırlandırıldı.● ÜCRET, komisyon ve masrafların sayısı 20'den 16'ya indirildi.● KREDİ kartlarında nakit avans komisyonu yüzde 1 olarak belirlendi.● KİRALIK kasa depozito bedeli, kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi.● EFT ücretleri her kalemde 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında indirildi.● HAVALE ücretleri yeni düzenlenen EFT ücretlerinin yarısına düşürüldü.● KREDİLİ mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edilemeyecek.● KURULUŞLAR finansal tüketicinin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret alamaz. Onay alındığı takdirde bildirim işlemi için alınacak ücret üçüncü kişilere ödenen tutarı geçemez.● HESAP özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ile kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamaz.