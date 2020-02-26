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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 10:57
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    • 26.02.2020 11:00
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    'de yayımlandı! 'nın o yetkileri Merkez sı'na devredildi!

    ’de yayımlanan ’da ların vatandaştan haksız yere aldığı komisyon ve ücretlerle ilgili flaş bir değişikliğe gidildi. Yürürlüğe giren karara göre, tüketiciden dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerini belirlemeye ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda olan tüm yetkiler 'na devredildi.

    BDDK'nın o yetkileri Merkez Bankası'na devredildi!

    Meclis'ten geçip 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'da çok kritik bir değişiklik yer aldı.

    Tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler alarak ekonomik çıkarlarını koruyup, zararlarını tazmin etmek için yürürlükte olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinde değişiklik yapıldı.

    Söz konusu değişiklik; uzun yıllardır gündeme gelen ve bir çok düzenlemeye de konu olan ların kredi kullanımı ve kart hizmetlerinde müşterilerinden aldığı ekstra ücretleri kapsıyor.

    BDDK'DAN ALINIP MERKEZ'E DEVREDİLDİ
    Kanuna eklenen yeni maddeyle, tüketiciden dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda olan tüm yetkiler, 'na verilmiş oldu.

    Yenişafak'ta yer alan habere göre, Kanuna eklenen yeni maddeyle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi şu şekilde değiştirilmiş oldu;

    Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez.

    TÜKETİCİYİ KORUYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK
    Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

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