EFT - Havale vurgunu bitti! Sırada kredi kartı aidatları var

Albayrak

aldığı ücret ve komisyonların işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılması vatandaşları sevindirdi., düzenlemenin ticaret hayatına olumlu yansıyacağını belirterek, "Tüm iş dünyamız tarafından memnuniyetle karşılandı. Hem vatandaşlarımız hem de reel sektörümüz rahat bir nefes alacak" ifadesini kullanırken;, "Düzenlemeyi destekliyoruz. Bankaların işlem ücretlerine getirilen sınırlama hem esnafa hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak" dedi. Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanıise EFT, kart yenileme, havale, kartlardan nakit avans kullanım gibi finansal tüketici işlemlerinde de indirime gidilmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, ". Kart aidatıyla ilgili sınırlama getirilmemiş, bunun da yeni bir düzenlemeyle aşağıya çekilmesini bekliyoruz" dedi., gittiği her yerdevatandaşlar ve iş dünyasının,bankaların aldığı ücret vekomisyonlarla ilgili şikayetlerdebulunduğuna işaret ederek,"Düzenlemelerin vatandaşlarımızave iş insanlarımıza hayırlıolmasını diliyorum. Attığımızher adımda vatandaşlarımızınhukukunukorumaya,maliyetlerinidüşürmeyeöncelik vermeyedevamedeceğiz"açıklamasıyapmıştı.Ticari kredi kartlarından limit aşım ücreti alınamayacak. Nakit avans tutarı, limitin yüzde 10'unu aşamayacak. Bankalar, yıllık üyelik ücreti olmayan bir ticari kredi kartı türü sunacak. Şimdi finansal tüketicilerin kredi kartlarında da benzer iyileştirmeler bekleniyor.isebankaların ticari müşterilerindentahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilirolmaktan uzakolduğunu belirterek, "Buradazaman zaman aşırı fiyatlamalarile karşı karşıya kalınıyordu.Artan müşteri şikayetleri üzerinebu konuda bir düzenlemeihtiyacı ortaya çıktı" dedi. 3konuda düzenleme yapıldığınısöyleyen, "Ücretleri, bazıücret kalemlerine nicelikselveya niteliksel sınırlamalargetirdik, ücretlendirmedeşeffaflık sağlamak için bilgilendirmeyükümlülüğü getirdik"diye konuştu. Çetinkaya, düzenlemelerintarihinden itibarenyürürlüğe gireceğinibelirtti.