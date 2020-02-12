EFT - Havale vurgunu bitti! Sırada kredi kartı aidatları var

Bankaların aldığı ücret ve komisyonların işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılması vatandaşları sevindirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, düzenlemenin ticaret hayatına olumlu yansıyacağını belirterek, "Tüm iş dünyamız tarafından memnuniyetle karşılandı. Hem vatandaşlarımız hem de reel sektörümüz rahat bir nefes alacak" ifadesini kullanırken; TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Düzenlemeyi destekliyoruz. Bankaların işlem ücretlerine getirilen sınırlama hem esnafa hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak" dedi. Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal ise EFT, kart yenileme, havale, kartlardan nakit avans kullanım gibi finansal tüketici işlemlerinde de indirime gidilmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Benzer uygulamayı kredi kartları ve diğer komisyon alınan işlemlerde de bekliyoruz. Kart aidatıyla ilgili sınırlama getirilmemiş, bunun da yeni bir düzenlemeyle aşağıya çekilmesini bekliyoruz" dedi.
DEVAMI GELECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerde bulunduğuna işaret ederek, "Düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz" açıklaması yapmıştı.
BU ÜCRETLER ALINMASIN
Ticari kredi kartlarından limit aşım ücreti alınamayacak. Nakit avans tutarı, limitin yüzde 10'unu aşamayacak. Bankalar, yıllık üyelik ücreti olmayan bir ticari kredi kartı türü sunacak. Şimdi finansal tüketicilerin kredi kartlarında da benzer iyileştirmeler bekleniyor.
'AŞIRIYA KAÇILMIŞTI'
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya ise bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, "Burada zaman zaman aşırı fiyatlamalar ile karşı karşıya kalınıyordu. Artan müşteri şikayetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı" dedi. 3 konuda düzenleme yapıldığını söyleyen Çetinkaya, "Ücretleri 51 kalemle sınırlandırdık, bazı ücret kalemlerine niceliksel veya niteliksel sınırlamalar getirdik, ücretlendirmede şeffaflık sağlamak için bilgilendirme yükümlülüğü getirdik" diye konuştu. Çetinkaya, düzenlemelerin 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.
DEVAMI GELECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerde bulunduğuna işaret ederek, "Düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz" açıklaması yapmıştı.
BU ÜCRETLER ALINMASIN
Ticari kredi kartlarından limit aşım ücreti alınamayacak. Nakit avans tutarı, limitin yüzde 10'unu aşamayacak. Bankalar, yıllık üyelik ücreti olmayan bir ticari kredi kartı türü sunacak. Şimdi finansal tüketicilerin kredi kartlarında da benzer iyileştirmeler bekleniyor.
'AŞIRIYA KAÇILMIŞTI'
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya ise bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, "Burada zaman zaman aşırı fiyatlamalar ile karşı karşıya kalınıyordu. Artan müşteri şikayetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı" dedi. 3 konuda düzenleme yapıldığını söyleyen Çetinkaya, "Ücretleri 51 kalemle sınırlandırdık, bazı ücret kalemlerine niceliksel veya niteliksel sınırlamalar getirdik, ücretlendirmede şeffaflık sağlamak için bilgilendirme yükümlülüğü getirdik" diye konuştu. Çetinkaya, düzenlemelerin 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.
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