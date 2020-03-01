Geçim sıkıntısı yaşayan her aileye 5000 TL maddi yardım haberi vatandaşları oldukça heyecanlandırdı. Bu bağlamda Meclise kanun teklifinde bulunulmuştu. Mecliste gündeme gelecek ve görüşülecek olan bu düzenlemenin onaylanması halinde her aile 5 bin TL'ye varan maaş yardımı yapılacak.

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