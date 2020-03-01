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    • 08.03.2020 11:54
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    Gözler orada! Geçim sıkıntısı yaşayan maddi yardım adımı atıldı mı?

    Başkanlığı'na, bir kanun teklifi sunuldu. Kanun teklifinde, yoksulluk sınırı altında geliri olan ailelere devletin yardımda bulunulması istendi.

    Geçim sıkıntısı yaşayan her aileye 5000 TL maddi yardım

    Geçim sıkıntısı yaşayan her aileye 5000 TL maddi yardım haberi vatandaşları oldukça heyecanlandırdı. Bu bağlamda Meclise kanun teklifinde bulunulmuştu. Mecliste gündeme gelecek ve görüşülecek olan bu düzenlemenin onaylanması halinde her aile 5 bin TL'ye varan maaş yardımı yapılacak.

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