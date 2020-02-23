TOKİ 100 bin konut projesi kura çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. TOKİ geçtiğimiz hafta çekiliş tarihlerini açıklamıştı. Konutlara 1 milyondan fazla talep gelmişti. Bazı il ve ilçelerimizde ise kura çekilişi olmayacak. Başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak. Haberimizde kura çekilişi yapılmayacak olan illeri ve ilçeleri liste halinde öğrenebilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ