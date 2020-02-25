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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 10:21
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    • 25.02.2020 10:21
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    Son dakika: Borsa, güne yükselişle başladı | 25 Şubat 100 endeksi

    Son dakika haberine göre 'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,73 artarak 115.626,05 puana yükseldi. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Başkanı 'ın Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşma, yurt dışında ise Almanya'nın büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 836,84 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 115.626,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,77 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,49 ile madencilik oldu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesi ve İtalya, ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış, dün dünya borsalarında sert düşüşlere neden oldu.

    Uluslararası piyasalarda azalan risk iştahına paralel dün satıcılı bir seyir izleyen ve analistlerin destek olarak nitelendirdiği 113.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 114.789,21 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Başkanı 'ın Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşma, yurt dışında ise Almanya'nın büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

    Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve Suriye'deki gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün destek, 117.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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