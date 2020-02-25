Emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni paket yolda. Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak olan yasa teklifine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Bu bağlamda ekonomiye mini paket geliyor. Önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi planlanan yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Teklif taslağında birçok kesimi yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ