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    • 10.03.2020 11:54
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    Mini ekonomi peketi ile emekli, li, esnaflar için yeni düzenleme

    Milyonların merakla beklediği emekli, li, esnaflar için yapılacak yeni düzenleme araştırılıyor. Bu bağlamda mini ekonomi paketi neler yer alacak? Hükümet yeni ekonomi paketinde yer alacağı belirlenen bilgiler neler? Sorularının cevapları sayfamızda yer alıyor. 2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor.

    Emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni düzenleme

    Emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni paket yolda. Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak olan yasa teklifine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Bu bağlamda ekonomiye mini paket geliyor. Önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi planlanan yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Teklif taslağında birçok kesimi yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor.

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