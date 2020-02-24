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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 08:24
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    • 24.02.2020 08:24
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    24 Şubat son dakika! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ne kadar? Altın, düğün sezonunun yaklaşması ve koronavirüse ilişkin gelişmelerin ardından yükselişe geçmsiyle birlikte en çok tercih edilen yatırım araçları olarak ön plana çıkıyor. Uzmanlar, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini söylüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Şubat ...

    Altın fiyatları son dakika... Altın, Türkiye'de en yaygın yatırım aracı olarak akla ik gelen ziynet eşyadır. Özel günlerde hediyelik, düğünlerde takı ya da yatırım aracı olarak tercih edilen altında yükseliş trendi sürüyor. Çin'deki koronavirüsüne ilişkin gelişmeler ile yükselişe geçen altın fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Peki, bugün gram altıni çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Şubat güncel döviz kurları...

    CANLI ALTIN FİYATLARI

    Küresel piyasalardaki gelişmeler, koronavirüsünün yayılması gibi etkenler, artan riskten kaçınma eğilimini artırarak, altına yönelimi yükseltti. Mevcut olan jeopolitik gerilimlerle birlikte Çin'den yayılan koronavirüsünün farklı ülkelere sıçramasıyla küresel piyasada altın alımları arttı.

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