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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 10:05
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    • 24.02.2020 10:05
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    Son dakika: Borsa haftaya düşüşle başladı | 24 Şubat 100 endeksi

    Son dakika haberine göre 'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,58 azalarak 114.984,40 puana geriledi. Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, koronavirüs salgını haberlerinin de küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

    Borsa, haftaya düşüşle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.844,99 puan ve yüzde 1,58 değer kaybederek 114.984,40 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,56 ve holding endeksi yüzde 1,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,69 ile ulaştırma oldu.

    'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaşırken, , ve başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış piyasalardaki endişelerin artmasına neden oluyor.

    Geçen haftanın son işlem gününde, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 114.500 seviyesinden gelen alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 116.829,39 puandan tamamladı.

    Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanan değerlendirmeye göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , 'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu ve "durağan" görünümünü teyit etti. Değerlendirmede, Türkiye'nin 2020 yılı büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a yükseltilmesi dikkati çekti.

    Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, koronavirüs salgını haberlerinin de küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

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