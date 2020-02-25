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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 10:16
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    • 25.02.2020 10:18
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    Taşeronda sevindiren haber maaş bordrosuna yansıdı

    Taşeronda sevindiren haber geldi. Maaş bordrosuna yansıdı. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçtikten sonra verilmeyen lerinin maaşa eklendiğini yazdı. Bu anlamda milyonlarca 4/D'li taşeron işçi yüzdelik dilim, ek ödeme miktarları hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. 4/D'li sürekli işçi olarak çalışan personeller, daha önce aldıkları in yüzdelik farklarını şimdi alamıyorlar. Emsal teşkil eden kararlardan sonra sürekli işçiler yüzdelik dilimleri almak için dava açıyorlar. Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra bu oranlar ödenmedi ve yılda 2 defa olmak şartıyla 4+4 verildi.

    Taşeronda sevindiren haber maaş bordrosuna yansıdı

    Milyonların zam beklentisi hala devam ediyor. Bu bağlamda 4/D'li taşeron işçi için yüzdelik dilim ve ek ödeme oldukça merak ediliyor. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşları ile ilgili sevindiren bir son dakika açıklaması geldi. Sağlık İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada , kadro öncesi verilmeyen yüzdelik farkların bordroya yansıdığı bildirildi. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunun yanında düzenleme bekledikleri bir diğer alan tayin hakkı olmaktadır. İşte yüzdelik dilim ve ek ödeme gelişmeleri... Konu ile ilgili bugün sendikadan yapılan açıklamada, işçinin yüzdelik dilim zaferinin bordroya yansıdığı bildirildi. Peki 4/D'li taşeron işçilere zam var mı? Detaylar takvim.com.tr'de

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