Milyonların zam beklentisi hala devam ediyor. Bu bağlamda 4/D'li taşeron işçi için yüzdelik dilim ve ek ödeme oldukça merak ediliyor. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşları ile ilgili sevindiren bir son dakika açıklaması geldi. Sağlık İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada , kadro öncesi verilmeyen yüzdelik farkların bordroya yansıdığı bildirildi. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunun yanında düzenleme bekledikleri bir diğer alan tayin hakkı olmaktadır. İşte yüzdelik dilim ve ek ödeme gelişmeleri... Konu ile ilgili bugün sendikadan yapılan açıklamada, işçinin yüzdelik dilim zaferinin bordroya yansıdığı bildirildi. Peki 4/D'li taşeron işçilere zam var mı? Detaylar takvim.com.tr'de

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