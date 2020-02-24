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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 08:06
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    • 24.02.2020 08:06
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    /TL son durum: 24 Şubat ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

    son dakika ne kadar oldu? Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs ve Suriye'deki gelişmeler ile döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta dolar/TL yüzde 1,07, /TL ise yüzde 0,61 değer kazanmıştı. Cuma günü kapanışta 6.12 – 6.13 lira seviyesinde olan dolar/TL, 24 Şubat'a 6,1054 liradan başladı. Peki, bugün euro ve oldu?

    Dolar ne kadar? Dolar yatırımı yapmak isteyen ya da dolar borcu olan vatandaşlar, kurun yeni haftada nasıl işlem gördüğünü araştırmaya başladılar. Euro ve dolar kurundaki anlık hareketleri ve dalgalanmaları takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta kapanışta dolar en düşük 6.0869 lira ve en yüksek 6.1263 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüse ilişkin haberler yakından takip ediliyor. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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