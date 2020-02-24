Dolar ne kadar? Dolar yatırımı yapmak isteyen ya da dolar borcu olan vatandaşlar, kurun yeni haftada nasıl işlem gördüğünü araştırmaya başladılar. Euro ve dolar kurundaki anlık hareketleri ve dalgalanmaları takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta kapanışta dolar en düşük 6.0869 lira ve en yüksek 6.1263 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüse ilişkin haberler yakından takip ediliyor. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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