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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 12:40
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    • 20.02.2020 12:44
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    Son dakika: ’den metrobüs durakları arasında ulaşıma tam yüzde 79 !

    Son dakika haberi... CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu ()’nin ulaşıma aldığı yüzde 35 oranındaki mın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.

    İBB’den yüzde 79'luk zam!
    İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 kararı alındı. 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. Ulaşım zammı şehrin birçok noktasında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.



    Öte yandan 'nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıktı. 10 Şubat'ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı.



    Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte yeni ücret tarifesi 1,2,3 duraklar arasında farklı farklı belirlendi. Yeni tarifede 1 durak 2.5 TL, iki durak 3 TL, üç durak 3.5 TL oldu.

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