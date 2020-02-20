SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 lira zam yapılacak!

SGK, SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 5 milyondan fazla emekli, intibak yasasının resmi gazetede yayınlanması ile birlikte alacakları zammı merak ediyor. Eğer intibak yasası meclisten geçerse SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 50 ile 355 lira arasında zam yapılacak!
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