SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 lira zam yapılacak!

SGK, SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 5 milyondan fazla emekli, intibak yasasının resmi gazetede yayınlanması ile birlikte alacakları zammı merak ediyor. Eğer intibak yasası meclisten geçerse SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 50 ile 355 lira arasında zam yapılacak!

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