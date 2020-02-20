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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 09:29
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    • 21.02.2020 09:29
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    O tarihlerde trilyonlarca dolar piyasaya verecekler! Doları olanlar dikkat bunu yapmayın

    indirim kararının olgunlaştırmak ve faizi kontrol altına almak için tüm yolları deniyor. Daha önce on yıl aradan sonra gecelik repo ihalelerini açan FED, şimdi de 14 gün vadeli repo ihaleleri açmaya başladı. Uzmanlara göre 23 Eylül sonrası dolar fiyatlarına dikkat edilmesi gerekiyor. FED'in 23 Eylül 2020 sonrası her gece 75 milyar dolarlık repo ihalesi açacak. 23 Eylül 2020 ve 10 Ekim 2020 tarihleri arasında repo ihalelerine devam edeceğinin açıklamasının ardından dolar beklenti aşağı yönlü oluştu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 6.05 seviyelerinde bulunan , kararın açıklanmasının ardından 6.08 seviyelerine yükseldi.

    Doları olanlar dikkat! O tarihlerde trilyonlarca dolar piyasaya verecekler!

    Amerikan Merkez Bankası dolar finansmanını ucuzlatmak ve ABD'deki kurum ve bankaların likidite dengelerini sağlamak amacıyla yeni adımlar atmaya başladı. FED yıllar sonra ilk kez yeniden 14 gün vadeli repo ihaleleri açmaya başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Ocak'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Dolar dünkü kapanışta, en düşük 6.0483 lira ve en yüksek 6.0857 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5382 lira ve en yüksek 6.5684 lirayı gördükten sonra 6.56– 6.57 lira aralığında işlem görmüştü. Dolar ne olur, uzman yorumları ve analizleri ne öngörüyor? Dolarda son durum ne, 1 dolar kaç para?

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