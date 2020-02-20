O tarihlerde trilyonlarca dolar piyasaya verecekler! Doları olanlar dikkat bunu yapmayın

Amerikan Merkez Bankası dolar finansmanını ucuzlatmak ve ABD'deki kurum ve bankaların likidite dengelerini sağlamak amacıyla yeni adımlar atmaya başladı. FED yıllar sonra ilk kez yeniden 14 gün vadeli repo ihaleleri açmaya başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Ocak'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Dolar dünkü kapanışta, en düşük 6.0483 lira ve en yüksek 6.0857 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5382 lira ve en yüksek 6.5684 lirayı gördükten sonra 6.56– 6.57 lira aralığında işlem görmüştü. Dolar ne olur, uzman yorumları ve analizleri ne öngörüyor? Dolarda son durum ne, 1 dolar kaç para?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ