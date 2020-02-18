19 Şubat'a geldiğimiz şu günlerde bankaların kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Yüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 faiz oranları bankalar tarafından veriliyor. İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank faiz oranları sayfamızda yer alıyor. Vakıfbank konut kredisi faiz oranını 0,94'e çekti. Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirimi sonrasında ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerinde indirim devam ediyor. Bu bağlamda en uygun konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesine çekilirken en uygun taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 0.94 seviyesine kadar geriledi. Bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları 2020 güncel kaç? En uygun kredi veren bankalar 2020 güncel listesi, tüm bankaların faiz oranları... Detaylar takvim.com.tr'de

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