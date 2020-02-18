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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 09:42
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    • 19.02.2020 09:42

    İş sı, Ziraat, , Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank... Yüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 oranları konut kredisi!

    19 Şubat Çarşamba gününe çeşitli lar indirimi ile başladı. Özellikle , Ziraat, , Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank ları merak ediliyor. Bankaların kredi oranları 2020 listesi ile en uygun konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren banka haberimizde yer alıyor. Bu bağlamda en uygun konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesine çekilirken en uygun taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 0.94 seviyesine kadar geriledi. Bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları 2020 güncel kaç? En uygun kredi veren bankalar 2020 güncel listesi. Piyasalar 'ndan gelecek faiz kararına odaklandı. Yılın ilk toplantısında faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 seviyesine çeken Merkez Bankası'nın bugün bir indirime daha gitmesi bekleniyor.

    Yüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 faiz oranları konut kredisi!

    19 Şubat'a geldiğimiz şu günlerde bankaların kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Yüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 faiz oranları bankalar tarafından veriliyor. İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank faiz oranları sayfamızda yer alıyor. Vakıfbank konut kredisi faiz oranını 0,94'e çekti. Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirimi sonrasında ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerinde indirim devam ediyor. Bu bağlamda en uygun konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesine çekilirken en uygun taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 0.94 seviyesine kadar geriledi. Bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları 2020 güncel kaç? En uygun kredi veren bankalar 2020 güncel listesi, tüm bankaların faiz oranları... Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank... Yüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 faiz oranları konut kredisi!
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