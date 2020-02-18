Asgari ücret desteği ve 2020 yılı torba yasa maddeleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda yeni ekonomi paketi yakında açıklanacak. 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanacak. 500'den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde aylık 100 lira, 500'den az işçi çalıştıran iş yerlerinde de aylık 150 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 75 lira olarak devam edecek. Ayrıca BES'ten emeklilik hakkı elde edecekler. 100 Euro yatırana devlet de 10 Euro katkı sağlayacak. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor.





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