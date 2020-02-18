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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 09:40
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    • 19.02.2020 09:40

    da neler var? Asgari ücret desteği ne kadar? Yeni ekonomi paketi ve 2020 yılı torba yasa maddeleri içeriği...

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (), 39 maddelik yeni teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Muş, Meclis Başkanlığı'na sundukları yasa teklifinin, toplumun ve vatandaşın pek çok ihtiyacına cevap vereceğini söyledi. İşte 'yeni ekonomi paketi' olarak da adlandırılan düzenlemelerin ayrıntıları.. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının li askerlik hakkından yararlanabilmesi için 3 yıl çalışma şartı aranıyordu. Yapılacak değişiklikle yurt dışında doğan, orada süresiz ikameti olan gençlerin dövizli askerlik yapmasında 3 yıl çalışma şartı aranmayacak.

    Asgari ücret desteği ne kadar? Yeni ekonomi paketi...

    Asgari ücret desteği ve 2020 yılı torba yasa maddeleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda yeni ekonomi paketi yakında açıklanacak. 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanacak. 500'den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde aylık 100 lira, 500'den az işçi çalıştıran iş yerlerinde de aylık 150 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 75 lira olarak devam edecek. Ayrıca BES'ten emeklilik hakkı elde edecekler. 100 Euro yatırana devlet de 10 Euro katkı sağlayacak. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor.


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    Haberler Ekonomi Torba yasada neler var? Asgari ücret desteği ne kadar? Yeni ekonomi paketi ve 2020 yılı torba yasa maddeleri içeriği...
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