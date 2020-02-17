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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 09:29
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    • 18.02.2020 09:29

    siz kredi veren lar hangileri? Kredi çekeceklere müjde! Sıfır faizli (faizsiz) konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren bankalar!

    2020 siz kredi: 2020 yılında faizsiz kredi veren lar hangileri? Faizsiz kredi veren katılım bankalarına bir yenisi daha eklendi. 2020 yılında 0 faiz kredi veren bankalar gerek kredi maliyeti, gerekse faiz hassasiyeti olan müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak finansmanlarını karşılamasına yardımcı oluyor. Dini olarak da hassasiyeti bulunan, faiz ödemek istemeyen kişiler özellikle helal bankacılık olarak nitelendirildiği için katılım bankalarını tercih edebiliyorlar. katılım bankası; dayanıklı tüketim finansmanı ( ihtiyaç kredisi ) 10.000 TL için 60 ay geri ödeme aylık taksiti 245,40 TL toplam geri ödeme 14.724 TL, kesilecek işlem parası 50 TL olmaktadır.

    O bankalar cazip şartlarda sıfır faizli kredi veriyor! İşte tüm detaylar

    Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar internette faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bu haberimizde faizsiz kredi veren bankaları sizler için derledik. Bu anlamda Albaraka Türk katılım bankası, Kuveyt Türk Katlım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf katılım bankası ve Emlak katılım bankası için araştırma yaptık. Faizsiz kredi, banka veya finans kuruluşlarının verdiği kredilerin geri ödemesinde faiz işletilmeden verilen paranın aynı şekilde geri alınmasıdır. Ancak hiçbir banka veya finans kuruluşundan faizsiz kredi almak mümkün değildir. Ancak bazı şartlar tamamlanırsa faizsiz krediler kullanılabilir.

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    Haberler Ekonomi Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Kredi çekeceklere müjde! Sıfır faizli (faizsiz) konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren bankalar!
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