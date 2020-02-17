Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.02.2020 09:33
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 09:33

18 Şubat güncel oranları... En düşük faiz oranıyla ev (konut) kredisi veren devlet sı hangisi?

En düşük oranıyla ev (konut) kredisi veren devlet sı hangisi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda devlet bankalarından ev kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, en düşük faiz oranlarını araştırıyorlar. Vatandaşlar için en uygun oran Vakıfbank'ta bulunuyor. Vakıfbank:'ın ardından listenin ikinci sırasında ise ve en sonda ise bulunuyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

En düşük faiz oranıyla ev kredisi veren devlet bankası hangisi?

En düşük faiz oranıyla ev (konut) kredisi veren devlet bankası araştırmaları ev almak isteyen vatandaşlar tarafından devam ediyor. Bu bağlamda Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını 0,93'e düşürmüştü. Ama bugün itibari ile 0,94'e yükseltmiş görünüyor. Yüzde 0.94 faiz oranıyla konut kredisi sağlayan banka müşterilerine ayrıca uzun ödeme seçeneği sunuyor. Banka geri ödemeler için 180 ay vade imkanı sağlıyor. Ayrıca eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif planlar sunulmaktadır. İşte 18 Şubat güncel konut kredisi faiz oranları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de. Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel 18 Şubat güncel faiz oranları... En düşük faiz oranıyla ev (konut) kredisi veren devlet bankası hangisi?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri