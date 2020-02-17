En düşük faiz oranıyla ev (konut) kredisi veren devlet bankası araştırmaları ev almak isteyen vatandaşlar tarafından devam ediyor. Bu bağlamda Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını 0,93'e düşürmüştü. Ama bugün itibari ile 0,94'e yükseltmiş görünüyor. Yüzde 0.94 faiz oranıyla konut kredisi sağlayan banka müşterilerine ayrıca uzun ödeme seçeneği sunuyor. Banka geri ödemeler için 180 ay vade imkanı sağlıyor. Ayrıca eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif planlar sunulmaktadır. İşte 18 Şubat güncel konut kredisi faiz oranları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de. Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir.

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