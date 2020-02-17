Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.02.2020 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2020 13:09
    ABONE OL

    oranlarında Pazartesi depremi! İNG Bank, ve Fibabank 32 günlük vadeli hesap mevduat...

    ların vermiş olduğu 32 günlük oranları yükseldi. Şubat ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde banka faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bankaların en yüksek vadeli mevduat faizleri 32 günlük vadede verilmeye devam ediyor. 32 günlük mevduat faiz oranları ise %10 ortalamasında seyrediyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Banka faiz oranlarında Pazartesi depremi! İNG Bank, TEB ve Fibabank 32 günlük vadeli hesap mevduat...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri