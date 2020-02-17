Banka faiz oranlarında güncellemeler sürüyor. Bu bağlamda devamlı düşen mevduat faizlerinden sonra yeniden artış sağlandı. 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları İNG Bank'ta yüzde 11'e çıktı. TEB'te ise 10,50 civarında seyrediyor.
Banka faiz oranlarında güncellemeler sürüyor. Bu bağlamda devamlı düşen mevduat faizlerinden sonra yeniden artış sağlandı. 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları İNG Bank'ta yüzde 11'e çıktı. TEB'te ise 10,50 civarında seyrediyor.
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