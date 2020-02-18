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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 16:48
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    • 18.02.2020 16:54

    Ekonomide kritik hamleler! Kararlı duruş rakamlara yansıdı

    Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü nda ekonomide son zamanlarda yaşanan gelişmeleri kaleme aldı. Hazine ve nın hazırladığı "Ekonomik Görünüm Raporu"nu inceleyen Müderrisoğlu, "33 sayfalık raporda 2018 sonbaharından bu yana alınan önlemler, büyüme projeksiyonunda uluslararası kuruluşların da kabul ettiği pozitif gelişme, istihdam beklentileri, un görünümü, faizlerdeki gerileme, kredi paketlerinin piyasaya yansıması, imalat sanayindeki güçlü sinyaller, inşaat ve turizm sektörlerindeki canlanma, ödemeler dengesindeki fazla, bütçe dengesini koruma performansı, finansal piyasaların sağlıklı işlemesine dair kararlar dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.

    Ekonomide kritik hamleler! Kararlı duruş rakamlara yansıdı

    İşte 'nun "Lütfen gaz kesmeyin" adlı :

    Dün, Hazine ve 'nın hazırladığı "Ekonomik Görünüm Raporu"nu inceliyordum. Raporun tespitlerine değinmeden önce, bir dizi telefon görüşmesinden edindiğim izlenimle birlikte değerlendirme yapmak isterim.

    1. Berat Albayrak'ın, dedikodulara takılmadan ekibi ile birlikte Anadolu turlarını sürdürmesinde, yani ayağını gazdan kesmemesinde büyük fayda var.
    2. Rakamların ekonomisi ile hayatın ekonomisi arasındaki marj, yerinde nabız tutulması ile giderilebiliyor. Yani, makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin tabana ne kadar yansıdığı, tıkanıklığın nerede olduğu görülüp hızlı önlem alınabiliyor.



    3. Gıda sektörü başta olmak üzere da katılık bulunan alanların detayları sahadan alınan sinyallerle netleşiyor, neşter vurma yöntemi ve zamanlanması belirlenebiliyor.
    4. Piyasada hakim durumun kötüye kullanılması, anlaşmalı fiyat tayini, pazar paylaşımı gibi hususlar, sıcak bilgilerle şekillendiğinde Ankara'nın doğru karar almasını kolaylaştırıyor.
    5. Bankacılık sisteminin kredi aktarım mekanizmasındaki aksaklıklar, sektörel veya banka bazındaki sıkıntılar, bir tür finansal check-up neticesi olarak bakanın önüne geliyor ve böylece tedaviye dönük reçete yazılabiliyor.

    Özetle...

    Türkiye ekonomisi bir yandan makro bazlı tedbirleri, diğer yandan ince ayar olarak nitelendirilebilecek hassas dokunuşları zorunlu kılan aşamadan geçiyor...

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