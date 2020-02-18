Ekonomide kritik hamleler! Kararlı duruş rakamlara yansıdı

İşte Okan Müderrisoğlu'nun "Lütfen gaz kesmeyin" adlı köşe yazısı:



Dün, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı "Ekonomik Görünüm Raporu"nu inceliyordum. Raporun tespitlerine değinmeden önce, bir dizi telefon görüşmesinden edindiğim izlenimle birlikte değerlendirme yapmak isterim.



1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, dedikodulara takılmadan ekibi ile birlikte Anadolu turlarını sürdürmesinde, yani ayağını gazdan kesmemesinde büyük fayda var.

2. Rakamların ekonomisi ile hayatın ekonomisi arasındaki marj, yerinde nabız tutulması ile giderilebiliyor. Yani, makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin tabana ne kadar yansıdığı, tıkanıklığın nerede olduğu görülüp hızlı önlem alınabiliyor.







3. Gıda sektörü başta olmak üzere enflasyonda katılık bulunan alanların detayları sahadan alınan sinyallerle netleşiyor, neşter vurma yöntemi ve zamanlanması belirlenebiliyor.

4. Piyasada hakim durumun kötüye kullanılması, anlaşmalı fiyat tayini, pazar paylaşımı gibi hususlar, sıcak bilgilerle şekillendiğinde Ankara'nın doğru karar almasını kolaylaştırıyor.

5. Bankacılık sisteminin kredi aktarım mekanizmasındaki aksaklıklar, sektörel veya banka bazındaki sıkıntılar, bir tür finansal check-up neticesi olarak bakanın önüne geliyor ve böylece tedaviye dönük reçete yazılabiliyor.



Özetle...



Türkiye ekonomisi bir yandan makro bazlı tedbirleri, diğer yandan ince ayar olarak nitelendirilebilecek hassas dokunuşları zorunlu kılan aşamadan geçiyor...



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