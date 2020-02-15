KUR saldırısının ardından ekonomide dengelenmenin yaşandığı 2019'da tarihi bir performansa imza Türkiye, cari fazlada da rekor kırdı. Cari işlemler hesabı 2019'da 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi. Böylece 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek cari fazla verilmek suretiyle yıl tamamlandı. Ekonomistler yıllar sonra 2019'da cari fazla verilmesinde ithalatın yıllık yüzde 9.1 daralmasının, ihracatın yüzde 2.1 artışının ve turizm gelirindeki yüzde 17 yükselişin etkili olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı dengelenme döneminin başarısının cari denge rakamları ile ortaya çıkmış olduğunu belirtip, şunları söyledi:
DEĞİŞİM DÖNEMİ
"Zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1.7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. 'Değişim başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek, ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız."
18 YIL SONRA CARİ FAZLA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" açıklaması yaptı.
DEĞİŞİM DÖNEMİ
"Zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1.7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. 'Değişim başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek, ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız."
18 YIL SONRA CARİ FAZLA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" açıklaması yaptı.
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