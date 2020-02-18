Konut kredisi indirimleri sürüyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları ise güncellendi. Bu anlamda konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kredi faiz oranlarına dair ilk araştırmaları hep Ziraat Bankası üzerinden oluyor. Devlet bankaları geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış oldukları indirimler ile dikkat çektiler. Bu indirimlerin en dikkat çekeni ise Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası kurumsal web sayfası üzerinden yapmış olduğu açıklama ile konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğünü duyurdu. İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt ve esnaf kredisi başvuru şartları!

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