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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 10:24
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    • 19.02.2020 10:24

    0.49 konut kredisi! Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt ve esnaf kredisi başvuru şartları! Kredi indirim haberi!

    Devlet Bankalarından kredi kullanacak olan vatandaşlar için güncel kredi oranlarını derledik. Konut kredisi, satın alınmak istenen bir evin banka tarafından teminat altında tutularak, bunun karşılığında kişiye sağlanmakta olan bir kredi çeşididir. Ziraat Bankası bünyesinde birçok farklı biçimde düşük faizli konut kredisi türleri mevcut bulunmaktadır. Bu bağlamda Ziraat Bankası aracılığıyla konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi veya yapılandırma kredisi kullanmak isteyecek vatandaşlar için Şubat ayının ikinci haftasında oluşan tabloyu takvim.com.tr'de. 180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

    Kredide indirim müjdesi Ziraat Bankası 0.49 konut kredisi!

    Konut kredisi indirimleri sürüyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları ise güncellendi. Bu anlamda konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kredi faiz oranlarına dair ilk araştırmaları hep Ziraat Bankası üzerinden oluyor. Devlet bankaları geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış oldukları indirimler ile dikkat çektiler. Bu indirimlerin en dikkat çekeni ise Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası kurumsal web sayfası üzerinden yapmış olduğu açıklama ile konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğünü duyurdu. İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt ve esnaf kredisi başvuru şartları!

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    Haberler Ekonomi Ziraat Bankası 0.49 konut kredisi! Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt ve esnaf kredisi başvuru şartları! Kredi faiz indirim haberi!
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