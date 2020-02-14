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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 12:27
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    • 14.02.2020 12:45

    'tan cari fazla açıklaması: Başarı rakamlarla ortaya çıkmış oldu

    , bugün açıklanan cari işlemler hesabı verileriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu." dedi.

    Bakan Albayrak'tan cari fazla açıklaması

    cari fazla ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. "Değişim Başlıyor" sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız." dedi.

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