TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla kura tarihleri bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İşte TOKİ İstanbul kura tarihi bilgileri

TOKİ İSTANBUL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 4025 1725 5.750 16 Mart 2020 Pazartesi

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 2625 1125 3.750 18 Mart 2020 Çarşamba

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 350 150 500 20 Mart 2020 Cuma

TOKİ 100 BİN KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.