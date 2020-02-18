Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.02.2020 16:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2020 16:58

    çekilecek? 2020 TOKİ Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla kura tarihi netleşti

    1 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri bugün açıklandı. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde İstanbul ilinde başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini araştırıyor. Peki, çekilecek? İşte Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla kura tarihi

    TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?

    TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla kura tarihleri bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İşte TOKİ İstanbul kura tarihi bilgileri

    TOKİ İSTANBUL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 4025 1725 5.750 16 Mart 2020 Pazartesi
    İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 2625 1125 3.750 18 Mart 2020 Çarşamba
    İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 350 150 500 20 Mart 2020 Cuma

    TOKİ 100 BİN KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

    Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla kura tarihi netleşti
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri