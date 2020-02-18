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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 10:12
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    • 18.02.2020 10:12

    son durum: Ömer Çelik'ten ek gösterge açıklaması! ?

    de son durum nedir? 1,5 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "" sorusuna yanıt verdi. Peki, ? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son durum...

    3600 ek gösterge son durum

    3600 ek gösterge ne zaman verilecek? AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen maaşları yeniden düzenlenecek. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte o konu hakkında merak edilenler...

    3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

    AK Parti MYK toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilerin sorularını yaıtladı. 3600 ek gösterge ile ilgili gelen sorulara Ömer Çelik şu cevabı verdi:

    "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

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    Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge son durum: Ömer Çelik'ten ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?
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