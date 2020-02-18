3600 ek gösterge ne zaman verilecek? AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen maaşları yeniden düzenlenecek. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte o konu hakkında merak edilenler...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

AK Parti MYK toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilerin sorularını yaıtladı. 3600 ek gösterge ile ilgili gelen sorulara Ömer Çelik şu cevabı verdi:

"Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.