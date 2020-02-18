Müjde torbası Meclis’te

2 milyon işyerinin yükünü hafifletecek 6 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteğini içeren teklif Meclis'e sunuldu. Her işçi için aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek. Gurbetçilere dövizli BES gelecek.
- Ekonomi
- 18.02.2020 Gazete
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