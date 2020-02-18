Müjde torbası Meclis’te

milyon işyerinin yükünü hafifleteceküzerinde asgari ücret desteğini içeren teklif Meclis'e sunuldu. Her işçi içinasgari ücret desteği sağlanacak. Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim şartıylabağlanabilecek. Gurbetçilere dövizli BES gelecek.