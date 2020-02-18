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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 09:39
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    • 18.02.2020 09:39

    Son dakika: ün varili 57,11 dolar oldu! 18 Şubat Salı brent fiyatı

    Son dakika haberi... ün varili uluslararası piyasalarda 57,11 dolardan işlem görüyor. Brent de teknik olarak 57,12 ile 57,23 dolar aralığının direnç, 57,01 ile 56,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Brent petrolün varilinde son durum

    Dün 57,70 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı günü 57,55 dolardan tamamladı. Brent ün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,76 düşüşle 57,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,98 dolardan alıcı buldu.

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1869'a yükselmesiyle, küresel petrol talebindeki zayıflama devam ediyor.

    Talepteki zayıflamaya karşı tedbir alması beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (), gelecek ay 'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği toplantıda günlük üretimin 600 bin varil daha düşürülmesi bekleniyor.

    Brent petrolde teknik olarak 57,12 ile 57,23 dolar aralığının direnç, 57,01 ile 56,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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