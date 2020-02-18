Faiz yangını söndü

, bankacılıkyasa teklifi hakkındakonuştu., "Faizinyüzde 30'lara ulaştığı birdönemden faiz oranlarınındüştüğü bir döneme geldik.Atılan adımlar, bir yangınvardı bu yangının giderilmesidoğrultusunda atıldı"ifadesini kullandı.