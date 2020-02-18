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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 Gazete

    Faiz yangını söndü

    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, bankacılık yasa teklifi hakkında konuştu. Nebati, "Faizin yüzde 30'lara ulaştığı bir dönemden faiz oranlarının düştüğü bir döneme geldik.

    Faiz yangını söndü
    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, bankacılık yasa teklifi hakkında konuştu. Nebati, "Faizin yüzde 30'lara ulaştığı bir dönemden faiz oranlarının düştüğü bir döneme geldik. Atılan adımlar, bir yangın vardı bu yangının giderilmesi doğrultusunda atıldı" ifadesini kullandı.

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