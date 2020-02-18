Yasalar işçinin yanında mı?

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.İş Kanunumuz, kanunun gereklerini bu şekilde dolanmaya çalışan her türlü muvazaalı ve kötü niyetli işveren eylemine karşı işçiyi korur. İş Kanunumuz'un 11. Maddesi "Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir" şeklindedir. Yani işvereninizin iş sözleşmelerini bazı yükümlülüklerden korunmak için belirli süreli yapması, yasa nezdinde hiçbir anlam ifade etmez ve bu şekilde yapılan sözleşmeler başından itibaren belirsiz süreli sayılır. Tabii ki esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korumaya devam edecektir.