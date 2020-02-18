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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 Gazete

    Yasalar işçinin yanında mı?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Yasalar işçinin yanında mı?
    Çalıştığım şirket, bazı dava ve haklardan yararlanmamızı engellemek için iş sözleşmelerimizi süreli yapıyor ve bitince bunları yeniliyor. Bu yasal mı? Haklarımızı nasıl koruyabiliriz?
    İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.
    İş Kanunumuz, kanunun gereklerini bu şekilde dolanmaya çalışan her türlü muvazaalı ve kötü niyetli işveren eylemine karşı işçiyi korur. İş Kanunumuz'un 11. Maddesi "Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir" şeklindedir. Yani işvereninizin iş sözleşmelerini bazı yükümlülüklerden korunmak için belirli süreli yapması, yasa nezdinde hiçbir anlam ifade etmez ve bu şekilde yapılan sözleşmeler başından itibaren belirsiz süreli sayılır. Tabii ki esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korumaya devam edecektir.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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