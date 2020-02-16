Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi Whatsapp'tan bu mesajı aldı! e-Devlet'e akın etti! 13 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bir haber geldi. Bu bağlamda Whatsapp'tan gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı. Türkiye Emekliler Derneği'nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL'lik aidat kesintisi yaptığı iddiaları gündemi sarstı. Bunun üzerine e-devlete akın eden emekliler, sosyal medya ve şikâyet sitelerinde, üyesi olmadıklarını öne sürdükleri dernek adına maaşlarından kesinti yapıldığını savundu. Dernek, kendi rızası dışında hiç kimsenin üye yapılmadığını vurguladı.

SGK da iddiaları reddederek, "Bir emeklinin bu derneğe aidat aktarmasına dair bir muvafakatı yoksa, kesinlikle hesaplarımızdan bir kuruş çıkmaz" bilgisini verdi.

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