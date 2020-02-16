Maaşlarda yeni dönem. Memur, Emekli ve işçi maaşları tamamen değişecek. Kimlerin maaşı değişecek? En son memur, emekli ve işçi maaşları tamamen değişeceği duyuruldu. Peki kim ne kadar maaş alacak. Yeni sistem nasıl olacak. Bu sistem karlı mı zararlı mı olacak. Şu an çalışanlar, memurlar ve mevcut emekliler için yeni maaş hesaplama ve detayları geldi. Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminde maaşta ödenecek. Bu fon sayesinde maaşlarda işveren ve işçiler arasında bir bağlantı kurulacak.

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