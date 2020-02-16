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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 14:29
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    • 16.02.2020 14:31

    16 Şubat yatan iller sorgulama nasıl yapılır? İşte maaş SMS ve e-Devlet sorgulama bilgisi

    16 Şubat evde bakım yatan iller sorgulama işlemi ayın ortalarında olduğumuz şu günlerde merak konusu oldu. Aylık alan yüz binlerce vatandaş maaşların yatırıldığı illeri araştırırken e-Devlet üzerinden ya da SMS ile maaş sorgulama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde 16 Şubat evde bakım yatan iller sorgulama nasıl yapılır sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte evde bakım aylığı SMS ve e-Devlet sorgulama bilgileri

    16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Her ay belirlenen tarihler aralığında evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Şubat ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde bakım aylıklarının ödendiği iller vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle vatandaşlar 16 Şubat evde bakım yatan iller sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt bulmak istiyor. Peki, evde bakım aylığı SMS ve e-Devlet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte o işlem hakkında merak edilen tüm detaylar

    16 ŞUBAT EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Evde bakım maaşı SMS sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? İşte maaş SMS ve e-Devlet sorgulama bilgisi
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