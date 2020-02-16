Her ay belirlenen tarihler aralığında evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Şubat ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde bakım aylıklarının ödendiği iller vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle vatandaşlar 16 Şubat evde bakım yatan iller sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt bulmak istiyor. Peki, evde bakım aylığı SMS ve e-Devlet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte o işlem hakkında merak edilen tüm detaylar

16 ŞUBAT EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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