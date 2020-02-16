Bankada parası olanlar şu günlerde 32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladı. Mevduat faiz getirisinin enflasyona karşı parayı koruma isteğine yanıt veremediği bugünlerde en yüksek mevduat faizleri, bankaların hoş geldin faizi uygulamalarında yer alıyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %11,00 seviyesine gerilerken, en düşük mevduat faiz oranı %8.00 seviyesinden uygulanıyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar... Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası vadeli hesap faiz oranları vatandaşların ilgisini kaybetmesine neden oluyor. Ziraat Bankası mevduat faiz oranları 32, 46, 92 ve 181 günlük vadelerde vermeye devam ediyor.

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Ziraat Bankası 32, 46, 92,181 mevduat faiz oranları

Ziraat Bankası 90 günlük vadeli hesap faizleri %9,25 olarak uygulanır.

Ziraat Bankası 181 günlük vadeli hesap faizleri %9 seviyesine geriler.

Ziraat Bankası 32 günlük vadeli hesap faiz oranı %9,75'tir.

Ziraat Bankası 46 günlük vadeli hesap faiz oranı %9,75'tir.

Halkbankası 32, 46, 92,181 mevduat faiz oranları

Halkbankası 32 günlük vadeli hesap faizi %9

Halkbankası 46 günlük vadeli hesap faizi %9

Vakıfbank 32 mevduat faiz oranları

Vakıfbank faiz oranı %8,50

İş Bankası 32, 46, 92 günlük mevduat faiz oranları

46 günlük İş Bankası faizi %7,75

92 günlük İş Bankası faizi %8,90

32 günlük İş Bankası faizi %8