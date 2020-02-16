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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 09:38
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    • 17.02.2020 09:38

    , , Vakıfbank, vadeli mevduat leri çakıldı! 32, 46, 92,181 günlük ları!

    Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde, kamu ve özel mevduat oranları çakılmaya devam ediyor. Şubeli ve şubesiz Vakıfbank, Ziraat, ve ları son durum ne? Güncel mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları takvim.com.tr'de. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

    Bankada parası olanlar dikkat! 32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları...

    Bankada parası olanlar şu günlerde 32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladı. Mevduat faiz getirisinin enflasyona karşı parayı koruma isteğine yanıt veremediği bugünlerde en yüksek mevduat faizleri, bankaların hoş geldin faizi uygulamalarında yer alıyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %11,00 seviyesine gerilerken, en düşük mevduat faiz oranı %8.00 seviyesinden uygulanıyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar... Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası vadeli hesap faiz oranları vatandaşların ilgisini kaybetmesine neden oluyor. Ziraat Bankası mevduat faiz oranları 32, 46, 92 ve 181 günlük vadelerde vermeye devam ediyor.

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    Ziraat Bankası 32, 46, 92,181 mevduat faiz oranları

    Ziraat Bankası 90 günlük vadeli hesap faizleri %9,25 olarak uygulanır.

    Ziraat Bankası 181 günlük vadeli hesap faizleri %9 seviyesine geriler.

    Ziraat Bankası 32 günlük vadeli hesap faiz oranı %9,75'tir.

    Ziraat Bankası 46 günlük vadeli hesap faiz oranı %9,75'tir.

    Halkbankası 32, 46, 92,181 mevduat faiz oranları

    Halkbankası 32 günlük vadeli hesap faizi %9

    Halkbankası 46 günlük vadeli hesap faizi %9

    Vakıfbank 32 mevduat faiz oranları

    Vakıfbank faiz oranı %8,50

    İş Bankası 32, 46, 92 günlük mevduat faiz oranları

    46 günlük İş Bankası faizi %7,75

    92 günlük İş Bankası faizi %8,90

    32 günlük İş Bankası faizi %8

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    Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası vadeli mevduat faizleri çakıldı! 32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları!
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