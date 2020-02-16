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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 13:38
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    • 16.02.2020 13:38

    O tarih bekleniyor! TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? duyuruldu mu?

    1 milyonun üzerinde başvuru yapılan Toplu Konut Projesi (TOKİ) 100 bin sosyal konut projesinin kura tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Başvuru işlemlerinin Ocak ayının ortalarında sona ermesiyle beraber gözler TOKİ'den kura için yapılacak açıklamaya çevrildi. Yüz binlerce vatandaş bu kapsamda arama motorlarında TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, duyuruldu mu? İşte kuralar hakkında merak edilen bilgiler...

    O tarih bekleniyor! TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman?

    TOKİ 100 bin sosyal konut mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. 15 Ocak 2020'de sona eren başvuru işlemlerinin ardından başvuru yapan 1 milyonun üzerinde kişi kura tarihlerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda arama motorlarında TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

    2020 TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    TOKİ kuraları heyecanla bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denilmişti. Bu açıklamanın ardından yeni bir açıklama henüz gelmedi. Kura çekimi tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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