17 Şubat EYT son dakika gelişmeleri EYT bekleyenler tarafından Google'da yakından takip ediliyor. Bu anlamda Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlara dair umutlar artık tükenme noktasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından düzenlemenin uygulamaya girmeyeceği iddia ediliyor. Vatandaşlar ise siyasilerin açıklamalarını merak ediyorlar. Bu noktada EYT'ye dair son değerlendirme Çalışma Bakanı Zehra Zümrtü Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında EYT'lilerin ortalama 53 yaşında emekli olduğunun üzerinde durdu. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi.

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