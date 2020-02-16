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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 09:14
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    • 17.02.2020 09:14

    yasası 2020 son durum! 17 Şubat son dakika haberi: Bakan'dan EYT açıklaması

    17 Şubat son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Uzun zamandır tartışılan EYT durumu hala bir çözüme kavuşturulamadı. Herkes EYT'de son durumu merak ederken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT'lileri üzecek açıklamalar geldi. EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten , bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? İşte EYT hakkında 17 Şubat son haberleri....

    EYT'de son durum nedir? Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

    17 Şubat EYT son dakika gelişmeleri EYT bekleyenler tarafından Google'da yakından takip ediliyor. Bu anlamda Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlara dair umutlar artık tükenme noktasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından düzenlemenin uygulamaya girmeyeceği iddia ediliyor. Vatandaşlar ise siyasilerin açıklamalarını merak ediyorlar. Bu noktada EYT'ye dair son değerlendirme Çalışma Bakanı Zehra Zümrtü Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında EYT'lilerin ortalama 53 yaşında emekli olduğunun üzerinde durdu. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi.

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    Haberler Ekonomi Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası 2020 son durum! 17 Şubat EYT son dakika haberi: Bakan'dan EYT açıklaması
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