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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 09:15
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    • 17.02.2020 09:15

    , KYK, cezai indirim, , nafaka, ve sicil affı çıktı mı,en son durum! gündemi!

    Milyonlarca vatandaşın düzenleme beklediği ve çalışma yapılması konusunda hükümetten adım beklediği konuların bazıları 'de uzun süredir gündemde gelmedi. Bu konuları ve TBMM'de yer almayan , KYK, Cezai İndirim, , Nafaka başlıklarına dair bundan sonraki süreç değerlendirmeleri haberimizde. Mecliste uzun süre devam eden EYT ve ek gösterge konuları gündemde durmaya devam ediyor. Ek gösterge ve taşeron maaşlarında son durum nelerdir? tarafından ek gösterge konusu ile ilgili olarak verilen soru önergesinin incelendiğini belirterek henüz çalışmalar halen devam ettiği duyurulmuştu. Detaylar takvim.com.tr'de

    Genel af, EYT, nafaka ve 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi?

    17 Şubat Meclis gündemi ve af, KYK, cezai indirim, EYT, nafaka, 3600 ek gösterge ve sicil affı gibi düzenlemeler vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu konularda hem hükümetten hemde muhalefet partilerinden adım atmasını bekleyen vatandaşlar, bu konularda yapılacak düzenlemeleri araştırıyor. Özellikle konular ilgili yapılan açıklamalar sonrasında, ne zaman meclis gündeminde tartışılacağı merak edilirken meclisin yeni gündemi de belli oldu. Kadro alamayan taşeron işçiler ile kadroya geçen ve maaş sorunu yaşayan işçilerin sorunları Meclis gündeminde henüz bulunmuyor. Peki EYT, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Genel af, KYK, cezai indirim, EYT, nafaka, 3600 ek gösterge ve sicil affı çıktı mı,en son durum! 17 Şubat Meclis gündemi!
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