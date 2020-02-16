17 Şubat Meclis gündemi ve af, KYK, cezai indirim, EYT, nafaka, 3600 ek gösterge ve sicil affı gibi düzenlemeler vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu konularda hem hükümetten hemde muhalefet partilerinden adım atmasını bekleyen vatandaşlar, bu konularda yapılacak düzenlemeleri araştırıyor. Özellikle konular ilgili yapılan açıklamalar sonrasında, ne zaman meclis gündeminde tartışılacağı merak edilirken meclisin yeni gündemi de belli oldu. Kadro alamayan taşeron işçiler ile kadroya geçen ve maaş sorunu yaşayan işçilerin sorunları Meclis gündeminde henüz bulunmuyor. Peki EYT, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de