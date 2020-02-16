Çalışan erkek ve kadınların en büyük hayali erken emekli olabilmektir. Bu bağlamda emeklilik yaşı hem erkeklere hem kadınlar için yüksek bulunuyor. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Devlet sigortası Avrupa ülkelerinin seviyesine çekiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar emeklilik yaşının düşürülmesini talep ediyor. Türkiye gazetesindeki habere göre, bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak. EYT ile ilgili ise emeklilik sisteminde reforma ihtiyaç olduğunu savunan Bakan Selçuk, EYT'lilerin yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyledi.

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