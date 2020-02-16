Milyonlarca vatandaşın düzenleme beklediği ve çalışma yapılması konusunda hükümetten adım beklediği konuların bazıları TBMM'de uzun süredir gündemde gelmedi. Bu konuları ve TBMM'de yer almayan Genel Af, KYK, Cezai İndirim, EYT, Nafaka başlıklarına dair bundan sonraki süreç değerlendirmeleri haberimizde. Mecliste uzun süre devam eden EYT ve ek gösterge konuları gündemde durmaya devam ediyor. Ek gösterge ve taşeron maaşlarında son durum nelerdir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ek gösterge konusu ile ilgili olarak verilen soru önergesinin incelendiğini belirterek henüz çalışmalar halen devam ettiği duyurulmuştu. Detaylar takvim.com.tr'de