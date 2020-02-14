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    • 03.03.2020 15:28
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    itibari ile 0,49 ve 0,79 kredi oranları kullandırıyor

    2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi güncel oranları oldukça fazla merak edilen lar arasında gelmektedir. Bu bağlamda Ziraat Bankası konut, taşıt ve bireysel nı haberimizde paylaştık. Konut kredisi yüzde 0,94, bireysel kredi yüzde 1,05 ve taşıt kredisi 0.96 şeklinde uygulanıyor.

    Ziraat Bankası'ndan 0,49 ve 0,79 kredi faiz oranları müjdesi!

    Ev satın almak için bankalardan konut kredisi kullanacaklara müjdeli haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlattı. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ile ilgili faiz indirim gelişmeleri yakından takip ediliyor.

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    Haberler Ekonomi Ziraat Bankası 14 Şubat itibari ile 0,49 ve 0,79 kredi faiz oranları kullandırıyor
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